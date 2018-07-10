وزير الداخلية يستقبل نظيره الأنجولى وإشادة أنجولية بنجاح مصر فى ردع الإرهاب

كتب محمود عبد الراضى

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أنجلو دى باروس دافيجا وزير داخلية جمهورية أنجولا الذى يزور القاهرة حالياً زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة .

وخلال اللقاء إستعرض وزير الداخلية عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك لكلا الجانبين، كما أشار الوزير الأنجولى إلى أهمية الدور المحورى الذى تقوم به مصر للحفاظ على الاستقرار والسلم فى القارة الإفريقية، مشيداً بالنجاحات الأمنية التى حققتها وزارة الداخلية المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب والتى كانت عاملاً رئيسياً فى استعادة الأمن والاستقرار للدولة، وذلك على الرغم من تنامى مخاطر الإرهاب وانتشار التنظيمات المتطرفة فى عدد من دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وصرح وزير داخلية أنجولا بأن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار الروابط التاريخية الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين ، مؤكداً على إهتمام بلاده بالإستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين المنافذ الحدودية ، وتطلعه لتعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات وبخاصة فيما يتصل بتحركات العناصر الإرهابية ومخططاتها ومصادر تمويلها .

ومن جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير الأنجولى للقاهرة مؤكداً حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الإفريقية الشقيقة وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار فى دول القارة ، كما إستعرض الوزير خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى وتأثير الصراعات الراهنة على إنتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وأكد أن المعطيات الحالية تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن إنتشار الإرهاب .

وعلى الصعيد المحلى استعرض وزير الداخلية استراتيجية الوزارة الحالية وما لحقها من تطوير واستحداث لأساليب جديدة فى مجالات مكافحة الإرهاب تعتمد فى الأساس على عنصر المبادرة والإجراءات الأمنية الإستباقية التى تهدف إلى تفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط عملياتها قبل تنفيذها .

كما رحب وزير الداخلية بتوسيع استفادة وزارة الداخلية الأنجولية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية وإلحاق الكوادر الأمنية الأنجولية بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كافة المجالات الشرطية محل الإهتمام فى إطار إلتزام الوزارة الراسخ بدعم أجهزة الأمن فى الدول الإفريقية الشقيقة وإدراكاً منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها وحضر اللقاء سفير جمهورية أنجولا بالقاهرة .