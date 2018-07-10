وزير التعليم العالى يبحث التعاون العلمى والبحثى مع جامعة كينجز كوليدج بلندن

كتب وائل ربيعى

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الثلاثاء، مع طيب شاه نائب رئيس إدارة تطوير الأعمال العالمية بجامعة كينجز كوليدج بلندن (KCL)؛ لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة وجامعة كينجز كوليدج، بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء أشار الدكتور عبد الغفار إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية من العلماء والباحثين والمبتكرين، بالإضافة إلى العديد من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المتميزة، مشيداً بجامعة كينجز كوليدج لمكانتها العريقة واعتمادها على ربط الدراسة بالأبحاث التطبيقية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل التعاون بين الجانبين وخاصة فى مجال البحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى بالصناعة، وإعداد خريجين قادرين على خلق فرص عمل لأنفسهم، بالإضافة إلى بحث ضرورة الاستفادة من الخبرات والعلماء بالجامعات المصرية، والتعاون فى إجراء المشروعات البحثية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أكد نائب رئيس تطوير الأعمال العالمية بجامعة كينجز كوليدج حرصه على التعاون مع مصر وخاصة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، واستعداده تقديم كافة أوجه الدعم فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أنه جار التعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية للمشاركة في إعداد المناهج الدراسية لكلية طب الأسنان المقرر إنشائها بشرم الشيخ، فضلًا عن التعاون مع الجامعات المصرية في العديد من التخصصات كالعلوم والتكتولوجيا والقانون والعلوم الطبية.

حضر اللقاء د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والسيدة/ وفاء سعد مستشار ومدير إدارة تنمية التجارة بالسفارة البريطانية بالقاهرة.