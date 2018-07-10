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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:45 م
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وزيرة الصحة تشهد إجراء قرعة علنية تكميلية لبعثة الحج الطبية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:15 م
وزيرة الصحة تشهد إجراء قرعة علنية تكميلية لبعثة الحج الطبية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، إجراء قرعة علنية تكميلية لاختيار 21 عضواً ممن قاربوا على سن المعاش ضمن البعثة الطبية للحج لهذا العام 1439 هـ -2018.
 
أوضحت وزيرة الصحة والسكان فى بيان اليوم، أنه تم تقسيم الفئات التى تم إجراء القرعة عليهم اليوم إلى 3 فئات الأولى العاملين بالمناطق الحدودية، والثانية من قاربوا على سن المعاش القانونى، والثالثة السيدات فوق عمر الـ 45 عاماً، لافتة إلى أن الحج نعمة كبيرة من ربنا، قائلة: "مش هنخلى ناس تستأثر بيها".
 
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحج نوع من التكريم لكل من أعطى البلد، ومن قاربوا على المعاش، مضيفة: "بنقول متشكرين جداً، وروحوا الحج وادعولنا".
 
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن البعثة الطبية للحج هذا العام ستقدم كافة الدعم للحجيج والذى هو شرف لنا جميعاً.
 
جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج تتكون من 360 عضواً من الفرق الطبية من أطباء وتمريض وفنيين واداريين، يتم تقسيمهم على عيادات بفنادق الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

 


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الصحة

الحج

البعثة الطبية




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