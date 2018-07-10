وزيرة الصحة تبحث مع المدير الاقليمى لـ UNICEF تعزيز التعاون فى المجال الصحى

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، جيرت كابلارى المدير الاقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، لتعزيز التعاون بين الطرفين فى مجالات الصحة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والدكتورة رنا زيدان مدير ادارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور محمد الترياقى مدير ادارة المنح والقروض.

تناول الاجتماع التعاون بين الطرفين في برنامج التطعيمات الموسع وخاصةً تطعيم الالتهاب السحائي مع اقتراب دخول موسم المدارس، ومناقشة التعاون مع يونيسيف لدعم البرنامج القومي للتغذية، فضلاً عن التعاون في مشروع تطوير القطاع الصحي في مصر من خلال دعم البنك الدولي.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان تقديرها الكامل لأهمية التعاون مع الشركاء الدوليين من منظمات الأمم المتحدة المختلفة كل في مجاله التخصصي، وخاصةً في تنفيذ مشروع دعم البنك الدولي لتحقيق الاستفادة من خبرات اليونيسيف الطويلة في هذا المجال.

ومن جهته هنأ جيرت كابلاري المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وزيرة الصحة والسكان على تقلدها وزارة الصحة والسكان، وأثنى على مجهود مصر في مشروع التنمية المستدامة 2030، متمنياً التوفيق في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.

الجدير بالذكر أن منظمة اليونيسيف تقع في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تُعد منظمة رائدة في العالم في مجال الدعوة لقضايا الأطفال.