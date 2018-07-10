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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:34 م
خالد صلاح
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وزارة الكهرباء ضمن وفد مصر المشارك الحوار الاقتصادى ببروكسيل

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:55 م
وزارة الكهرباء ضمن وفد مصر المشارك الحوار الاقتصادى ببروكسيل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
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قالت وزارة الكهرباء، إن الجولة التاسعة من الحوار الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى بروكسل انعقدت اليوم 10 يوليو 2018 بمشاركة وفد من جمهورية مصر العربية من مختلف الجهات بمشاركة المهندسة صباح مشالى ـ وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى ممثلة عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تلك الجولة.

وتأتى هذه الجولة استكمالاً للجولة الثامنة من الحوار الاقتصادى التى عقدت بالقاهرة فى يونيو 2017، وقد تم خلال الجولة التاسعة تناول العديد من القضايا التى تخص الحوار الاقتصادى ومن بينها فى مجال الطاقة الكهربائية موضوعات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحفيز الطاقة المتحددة، كما تم التعرف على خبرات الاتحاد الأوروبى فى مجالات وضع استراتيجية تأمين الطاقة متضمنة حوكمة أنظمة شبكات الكهرباء وتنويع مصادر وموارد الطاقة.

وفى ذات السياق فقد سبق وأن تم في أبريل 2018 توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية حول الطاقة بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية خلال الفترة (2018-2022) والتى تتضمن عدد من الأولويات فيما يخص قطاع الكهرباء على النحو التالى:

-       استمرار المساندة الفنية لإصلاحات قطاع الكهرباء.

-       المزيد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال معايير ومشروعات مشتركة.

-       التعاون في مجال وضع استراتيجيات وسياسات وتدابير كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات.

-       التعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة.

وقد استعرضت المهندسة صباح مشالى ـ وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى إنجازات القطاع وما تم بذله في تطوير شبكات النقل والتوزيع والخطط المستقبلية بالإضافة إلى مجهودات الوزارة لتحقيق رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وربط مصر مع دول الجوار.


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