video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التخطيط: عدد الأصول غير المستفلة 4140.. منها 3 فقط مكتملة البيانات

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:54 م
وزارة التخطيط: عدد الأصول غير المستفلة 4140.. منها 3 فقط مكتملة البيانات وزيرة التخطيط
كتب عبد اللطيف صبح
إضافة تعليق

استعرضت الدكتورة نجلا البيلى، مدير وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، جهود الحكومة فى حصر الأصول غير المستغلة، لافتة إلى أن عدد الأصول المتاحة المتوفر لها قاعدة بيانات صحيحة تسمح لمتخذى القرار باستغلالها 3 أصول فقط من أصل 4140 أصلا غير مستغل تم حصرهم.

 

وأوضحت البيلى، أن هناك ضعف فى جودة البيانات، وتعدد نقاط التواصل، وافتقاد لسندات الملكية لبعض الأصول، لافتة إلى أنه فى ديسمبر 2017 كان هناك حصر قديم نتج عنه أن الدولة بها 4140 أصلا غير مستغل، وفى بداية عام 2018 وبعد مراجعة قاعدة البيانات وُجد أن هناك بعض نقاط الضعف بها تستلزم التمهل وإلقاء النظر على جودة البيانات المتاحة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق سيادى تحت مسمى "صندوق مصر" لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خطة البرلمان: الأصول غير المستغلة لا عدد لها.. واللجنة أول من طالب باستغلالها

"خطة البرلمان" تبدأ مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق سيادى للأصول غير المستغلة - صور

اخبار السياسه

اخر الاخبار

البرلمان

وزارة التخطيط

الأصول غير المستغلة




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة