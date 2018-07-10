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واس: النائب العام السعودى يأمر بالقبض على مسئول تنفيذى تلقى رشوة مليون ريال

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:53 م
واس: النائب العام السعودى يأمر بالقبض على مسئول تنفيذى تلقى رشوة مليون ريال الشرطة السعودية
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
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صرح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فى بيان له اليوم، بأنه وإثر تلقى الجهات الأمنية المختصة لمعلومات تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين فى إحدى الوزارات السعودية مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة.

وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعى المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ ( 1.000.000 ) مليون ريال، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين فى القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما فى حينه.


و حيث أن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعاً والمعاقب عليها نظاماً، إلا أن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم.


والنيابة العامة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه الوظيفى، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة وتغليب مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع دينى أو أخلاقى أو وطني


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