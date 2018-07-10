ننشر أسماء أوائل الشعب بـ"تجارة عين شمس".. والنتيجة غدًا بالكلية

أعلن الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أسماء الطلاب العشر الأوائل فى الشعبتين الإنجليزية والعربىة وفقا للمجموع التراكمى للدرجات، مؤكدة أنه سيتم تعليق النتيجة غدًا بالكلية.
أولا: أوائل تخصص المحاسبة شعبة اللغة الانجليزية:
١- تغريد على محمد عوض (امتياز - مرتبة الشرف)
٢- محمد محسن عبد المنعم محمد المغربى (امتياز - مرتبة الشرف)
٣- علاء مدحت حامد ابراهيم العمرى (امتياز - مرتبة الشرف)
٤- منة الله نبيل البدرى النوبى محمود (امتياز - مرتبة الشرف)
٥- محمد مازن محمد عمر محمد (امتياز - مرتبة الشرف)
٦- رنا محمد علاء الدين أحمد حنفى محمود (امتياز - مرتبة الشرف)
٧- سارة قدرى السيد حامد السيد (امتياز - مرتبة الشرف)
٨- حسين حسين اسماعيل حسين (امتياز - مرتبة الشرف)
٩- ميرنا كرم ادوارد نصيف (امتياز - مرتبة الشرف)
١٠- رنيم عاطف محمد طاهر على حسين (امتياز - مرتبة الشرف)
ثانيا: أوائل تخصص إدارة الأعمال شعبة اللغة الانجليزية:
١- اميرة طارق عبد الفتاح محمدى (امتياز - مرتبة الشرف)
٢- امنية جمال هريدى أحمد هريدى (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٣- مريم مجدى حسين أحمد على (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٤- كريم علاء خيرى أحمد (جيد جدا)
٥- نسمة محمد ابراهيم عبد العزيز بهنساوى (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٦- ندى نصر ابراهيم محمد الدغبشى (جيد جدا)
٧- ايه محسن عبد الحميد محمود ابو النيل (جيد جدا)
٨- سلمى محمد كامل محمد عشوش (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٩- جومانا رضا عطية مقار (جيد جدا)
١٠- محمد عادل محمد القصاص (جيد جدا)
ثالثا: أوائل تخصص المحاسبة الشعبة العربى:
١- هبة سيف الدين سعد السيد (امتياز - مرتبة الشرف)
٢- أحمد عبد الله عبد الله عبد السيد (امتياز - مرتبة الشرف)
٣- خالد مجدى السيد إمام (امتياز - مرتبة الشرف)
٤- هدير ناظم رمضان عبد اللطيف (امتياز - مرتبة الشرف)
٥- مارتينا مراد ماهر ذكى (امتياز - مرتبة الشرف)
٦- نورهان سعيد مصطفى سعيد (امتياز - مرتبة الشرف)
٧- مريم عصام محمود العزيزى (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٨- هاجر محمد سلامة سالم سيف الدين (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٩- اميرة عادل حمدان خليل اسماعيل (جيد جدا - مرتبة الشرف)
١٠- عبير ابراهيم سليمان سالم (جيد جدا - مرتبة الشرف)
رابعا: أوائل تخصص إدارة الأعمال الشعبة الإنجليزية:
١- شروق جمعة حسين محمد (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٢- إيمان بهلول حامد مرسى (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٣- أحمد ناصر عاطف عبد اللاه (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٤- عماد مصطفى حامد محمد مصطفى (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٥- نادية فتحى صديق أحمد (جيد جدا - مرتبة الشرف)
٦- مروة محمد أحمد على (جيد جدا)
٧- حنان مصطفى ابراهيم على يحيى (جيد جدا)
٨- مادونا زكى أمين نصير (جيد جدا)
٩- مارينا عادل اديب يسى (جيد جدا)
١٠- دينا طه أحمد غنيمى (جيد جدا)
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