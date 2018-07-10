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نقيب العلميين: فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى.. 25 أغسطس المقبل

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:00 ص
نقيب العلميين: فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى.. 25 أغسطس المقبل الدكتور عبد الستار المليجى النقيب العام للعلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور عبد الستار المليجى، النقيب العام للعلميين، إنه استجابة لمطالب بعض أعضاء النقابة، وبعد الإطلاع على القانون رقم 120 لسنة 1983، ولائحته التنفيذية، فقد تقرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة، السبت 25 أغسطس المقبل.

وأوضح نقيب العلميين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم دعوة الجمعية العمومية للنقابة، لإجراء الانتخابات، يوم الإثنين الأول من أكتوبر المقبل، على أن يتم من الوقت الحالى البدء فى تسيير جميع الإجراءات وتنفيذها وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستتم على جميع القطاعات بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية.

 

 

 

 


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نقابة العلميين

نقيب العلميين

انتخابات التجديد النصفى للعلميين

السيد المليجى




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