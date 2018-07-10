نائب محافظ القاهرة: توفير أماكن لاستضافة أسر عقار حدائق القبة المنهار

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه جارى توفير أماكن لاستضافة الأسر المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة قبل قليل، بشكل مؤقت وكذلك توفير وجبات للأفراد.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن مركز شباب حدائق القبة به صيانة، فيتم الآن التنسيق مع مركز شباب حى الزاوية لاستضافة الأسر البالغ عددهم 10 أسر، كما نبحث عن أماكن استضافة أخرى للآسر.

وقال عبد التواب، إن مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ستتكفل بتوفير وجبات ساخنة لأفراد الآسر المتضررة من انهيار العقار، وكذلك صرف 100 جنيه لكل فرض يوميا، مشيرا إلى أنه يتم حصر أفراد الآسر لتحديد المستحق حتى يتم توفير وحدات بديلة لهم بمدينة بدر.

وكان حى حدائق القبة شهد منذ قليل انهيار عقار مكون من 5 أدوار دون أن يسفر عن خسائر فى الأرواح أو مصابين، حيث تم إخلاء العقار قبل انهياره بدقائق، فيما ترفع قوات الحماية المدنية الآن الأنقاض كما تم إخلاء المبانى المجاورة لفحصها والتأكد من سلامتها.