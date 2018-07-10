نائب عن مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية": خطوة جادة لترسيخ الهوية المصرية

كتب – لؤى على

أشاد النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشئون الدينية، بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على اقتراح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولى التاسع والعشرين والذى ينعقد يومى 20- 21 أكتوبر 2018 م بالقاهرة تحت عنوان: "بناء الشخصية الوطنية وأثره فى تقدم الدول والحفاظ على هويتها".

وقال " شعبان" فى بيان له أصدره اليوم ان هذا المؤتمر سيكون اول خطوة جادة وتنفيذية تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ التكليفات المهمة التى جاءت فى الخطاب التاريخى الشامل الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى امام مجلس النواب فى بداية فترة رئاسته الثانية لمصر مطلع شهد يونيو الماضى خاصة فيما يتعلق بالهوية المصرية وبناء الانسان المصرى.

ووصف النائب محمد شعبان القضايا التى سوف يناقشها هذا المؤتمر بانها قضايا مهمة خاصة فيما يتعلق بدور الخطاب الدينى والثقافى وأثره فى بناء الشخصية ودور التعليم وأثره فى بناء الشخصية ودور الإعلام وأثره فى بناء الشخصية ودور الأسرة ودورها فى بناء الشخصية إضافة المؤسسات الوطنية ودورها فى بناء الشخصية واتخاذ القوات المسلحة المصرية نموذجًا ومشروعية الدولة الوطنية وأثر بناء الشخصية الوطنية فى الحفاظ عليها.

ووجه النائب محمد شعبان تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية على حسن اختياره وإدراجه لهذه القضايا المهمة والعاجلة على جدول أعمال هذا المؤتمر وتأكيده أن ذلك الملف يأتى فى إطار خطة الوزارة من حيث الإسهام فى بناء الشخصية الوطنية، وترسيخ مشروعية الدولة الوطنية والهوية الوطنية والولاء والانتماء الوطنى، خدمة للدين والوطن معا، لإيماننا الراسخ المتجذر فى أعماق النفس بأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وأكد النائب محمد شعبان أهمية حرص الحكومة وجميع الوزارات والمؤسسات بالدولة ليس على إنجاح هذا المؤتمر ولكن الاستعداد التام والحقيقى لتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى سوف تصدر عن هذا المؤتمر، مشيرا إلى أنه شخصيا سوف يعكف على دراسة توصيات المؤتمر دراسة متأنية واتخاذ الخطوات التشريعية والرقابية للعمل على تنفيذها وفى أسرع وقت.