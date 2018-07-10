مناظرة جثث أطفال المريوطية تكشف: اثنان بطنهما مفتوحة والثالث سليم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بعد مناظرة جثث 3 أطفال تم العثور عليهم صباح اليوم بمنطقة المريوطية، أن اثنين منهم عمرهما عامين يرتديان حفاضة خاصة بالأطفال، والثالث يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات.

وأضاف المصدر، أنه تبين من خلال مناظرة جثتى الطفلين الصغيرين وجود فتحة بمنطقة البطن، أما الطفل الثالث فلا توجد به أى جروح، كما أن الجثث في حالة تعفن.

ومن جانبه، شكل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، فريق بحث مكون من العميد عبد الوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد أمين مفتش المباحث الجنائية، والمقدم علي عبد الكريم وكيل فرقة مباحث الغرب، والرائد محمد داود رئيس مباحث العمرانية والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الطالبية، لإجراء التحريات حول الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت المجاورة لموقع الحادث وفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، بأقسام الشرطة بالجيزة.

وانتهى الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد حسن خبيري الأدلة الجنائية من إجراء معاينة لموقع الحادث، تمهيدا لتقديم تقرير مفصل للنيابة العامة وجهات التحقيق المشاركة في جمع المعلومات.

وقال مصدر أمني أن ضباطا من قطاع مصلحة الأمن العام يشاركون ضباط مديرية أمن الجيزة في إجراء التحريات للتوصل لهوية مرتكبى الجريمة.