مكتبة "معلومات الوزراء" تشارك فى المؤتمر الـ21 للجمعية المصرية للمكتبات

كتبت هند مختار

تشارك ‏مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في المؤتمر الحادي والعشرين ‏للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، والذي يقام بالتعاون مع ‏دار الكتب والوثائق القومية تحت عنوان ‏‎"مرافق المعلومات في العصر ‏الرقمي وآفاق المستقبل: التحول وحتمية التغيير" خلال الفترة من 8 حتى 10 ‏يوليو الجاري.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم؛ وزيرة الثقافة ‏المصرية، وإشراف الدكتور هشام عزمي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب ‏والوثائق القومية بالقاهرة، ورئاسة الدكتورة أماني مجاهد؛ رئيس الجمعية ‏المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف‎, وذلك بالقاعة الرئيسية لدار الوثائق القومية ‏بالفسطاط.

ومن ناحيته، أكد المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ بمجلس الوزراء، على دور قطاع المكتبات بالمركز، والذي يتمثل في إتاحة كافة قواعد البيانات المُنتقاه محلياً وخارجياً للسادة المستفيدين من الباحثين بكافة التخصصات المتنوعة بالمجتمع، فضلاً عن توفير مصادر المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفة فى مجالات دعم القرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتكنولوجيا المعلومات, كما يحرص قطاع المكتبات على تقديم الاستشارات اللازمة فى مجال تطوير المكتبات.

‎ويمثل مكتبة مركز معلومات مجلس الوزراء في ‏المؤتمر الأستاذ طارق حسن, ‎مدير مكتبة المركز وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات ‏والمعلومات والأرشيف، والأستاذة عبير صبحى مدير الإدارة العامة للوثائق الإستراتيجية والتى عرضت ورقة بحثية تحت عنوان (التحول الرقمى ... مركز الوثائق الإستراتيجية نموذجاً), بالاضافة إلى عدد (٤) باحثين من العاملين بالمكتبة الذين يشاركون ‏بأربعة أوراق بحثية تتناول

موضوعات متعلقة بمحاور المؤتمر هذا العام, حيث يركز المؤتمر على مناقشة مصطلح "مرافق المعلومات" الذي أصبح ‏متداولاً لدى جميع المؤسسات التي تهتم بالمعلومات والمعرفة والوثائق، ‏فهي تتضمن المكتبات ومراكز المعلومات ومراكز الأرشيف والوثائق ‏المختلفة والمتاحف؛ وتركز محاور المؤتمر أيضاً على العصر الرقمي باعتباره ‏محور تركيز وتأثير في جميع مرافق ومؤسسات المعلومات‎.‎

جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ‏والأرشيف، تهدف إلى إعداد نموذج قابل للتطبيق وللقياس على مستوى مؤسسات ‏المعلومات في مصر والعمل على التنمية المهنية والثقافية المستدامة للعاملين والمهتمين ‏والمنتسبين لمجال المكتبات والمعلومات ومؤسسات الأرشيف وتوصيل رؤيتهم للجهات ‏المسئولة والمعنية، وهي لسان حال المهنيين والمتخصصين في مصر. ‏

كما تسعى الجمعية أيضاً إلى مساعدة الجهات الحكومية في رفعة وتنمية شأن قطاع المعلومات ‏والأرشيف في مصر، بالإضافة إلى العمل على إيجاد خدمات مميزة تساعد المهنيين ‏والمتخصصين في أداء عملهم وتوسعة آفاق ثقافتهم لخدمة المجتمع وتطويره والسعي ‏للتجمعات العملية والمهنية التي تعمل على حل المشاكل المشتركة وإيجاد حلول وتبادل ‏خبرات ومعارف في مجال العمل المهني والتقني.‏