مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش فى ديالى إثر ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولى

بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى عن مقتل 8 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى ديالى كانوا يخططون لنصب سيطرة وهمية، جراء ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولى.

وقال المركز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، "استنادا إلى معلومات استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ طيران التحالف الدولى ضربة جوية لدك أوكار عصابات داعش، فى تلول حمرين بمنطقة كباشى فى ناحية السعدية بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان: "أنه وفقا للمعلومات الاستخبارية فقد قتل 8 عناصر إرهابية، كما تم تدمير عجلة بيكب ودراجة نارية يستقلها إرهابيان اثنان وكهف يستخدم مضافة للإرهابيين".