مقتل 3 أشخاص فى كشمير على يد القوات الهندية

(أ ش أ)

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون خلال اشتباكات بين متمردين وقوات حكومية اليوم الثلاثاء فى الجزء الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وذكرت الشرطة الهندية أن المئات من القرويين قاموا بإلقاء الحجارة على القوات الهندية فى محاولة لمساعدة متمردين محاصرين داخل أحد المنازل فى منطقة "شوبيان"، مما دفع القوات الحكومية إلى إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع عليهم.



ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين هنديين بالإقليم أن ضابطًا وجنديًا أصيبا خلال اشتباكات مع متمردين فى الجزء الهندى من الإقليم.



يشار إلى أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".