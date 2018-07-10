مقتدى الصدر يدعو روسيا إلى لعب دور فعال فى ملف النازحين

بغداد (أ ش أ)

دعا زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، روسيا إلى لعب دور فعال فى ملف النازحين، وذلك خلال اجتماعه مع السفير الروسى فى بغداد ماكسيم ماكسيموف، لبحث الوضع العراقى والإقليمى.

وذكر مكتب الصدر - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه جرى خلال اللقاء بين الصدر وماكسيموف الحديث عن العلاقات بين البلدين والشعبين العراقى والروسى فى مختلف المجالات وسبل الارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تمت مناقشة الوضع الداخلى والإقليمي، وتم أيضا خلال اللقاء مناقشة العملية السياسية وموضوع الانتخابات.

يذكر أن عائلات عراقية مازالت تعيش فى مخيمات نتيجة الحروب التى شهدتها مناطقهم التى سيطر عليها تنظيم "داعش"، حيث تعرضت دور سكنية كثيرة فى تلك المناطق إلى ضرر كبير نتيجة العمليات الإرهابية.