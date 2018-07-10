مفتى القدس يحرم تمليك أراضى فلسطين للاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

أكد الشيخ محمد أحمد حسين، المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية تحريم تسهيل تمليك أى جزء من القدس وأرض فلسطين للاحتلال الإسرائيلى.

جاء ذلك فى ظل المحاولات العدوانية الأخيرة لسلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضى الفلسطينية، من خلال مناقشة مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضى فى الضفة الغربية.

وقال الشيخ حسين -فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الأصل أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعًا بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهى تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام..فآثم من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضا عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين فى دينهم".