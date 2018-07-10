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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:08 م
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مفتى الجمهورية يعرض جهود دار الإفتاء فى مواجهة الإرهاب بالمؤتمر الدولى بجدة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:34 ص
مفتى الجمهورية يعرض جهود دار الإفتاء فى مواجهة الإرهاب بالمؤتمر الدولى بجدة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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وصل الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان" الذي تستضيفه المملكة في جدة ومكة المكرمة يومي 10 و11 يوليو 2018.

وسيرأس المفتي الجلسة العامة الثانية بعنوان "موقف الإسلام من الإرهاب والتطرف العنيف"، حيث سيعرض لتجربة دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب، وما بذلته من مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية بكافة الآليات والوسائل.

ويحضر المؤتمر 105 من أبرز علماء المسلمين من عدد من الدول، منها: أفغانستان، المملكة العربية السعودية، مصر، باكستان، إندونيسيا، السودان، والمغرب، ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم بهدف المساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أشكالهما ومظاهرهما، وذلك في إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.


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