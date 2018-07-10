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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:48 م
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مصر تتسلم رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية أغسطس المقبل

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:18 م
مصر تتسلم رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية أغسطس المقبل طارق عامر
(أ ش أ)
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يتسلم محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية لمدة عام لأول مرة منذ تأسيسها والتى تضم فى عضويتها 40 بنكا مركزيا أفريقيا.

وقالت الدكتورة نجلاء نزهى وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن تسلم محافظ المركزى رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية (مقرها السنغال) سيتم على هامش استضافة مصر للاجتماع السنوى ال٤١ للجمعية الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس المقبل.

وأضافت نزهى أن جمعية البنوك المركزية الأفريقية هى مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح وانبثقت عن منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقى حاليا" وتهدف إلى تنمية التعاون ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى فى أفريقيا وتشجيع تبادل الخبرات بين البنوك المركزية فى المجالات النقدية والمصرفية..مشيرة إلى أن اجتماعات هذا العام تتزامن مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على إنشائها منذ عام 1968 .

وتضم الجمعية خمس لجان تشمل شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب القارة الأفريقية وتشغل مصر حاليا منصب نائب رئيس الجمعية، ومن المقرر أن يتسلم محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر رئاسة الجمعية فى ختام الاجتماعات السنوية.

 


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جمعيه البنوك المركزيه

البنك المركزى

طارق عامر

جمعيه البنوك المركزيه الافريقيه




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