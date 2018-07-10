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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:56 م
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مصرع وإصابة 9 فى حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بطريق عيون موسى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:21 م
مصرع وإصابة 9 فى حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بطريق عيون موسى حادث- أرشيفية
السويس - سيد نون
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لقى مواطن مصرعه وأصيب 8 أشخاص من بينهم أطفال إثر حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص، اليوم الثلاثاء، بطريق عيون موسى - السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى 


كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص أدت إلى مصرع وإصابة 9 أشخاص.


وقال مصدر طبى بالسويس، إن حالة الوفاة تم نقلها إلى مشرحة السويس وجميع الحالات تم نقلها إلى قسم الطوارىء بمستشفى التأمين الصحى،  مؤكدا عدم وجود أى حالات خطرة بين المصابين .

 

 


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