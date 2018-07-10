مصرع نجار مسلح إثر سقوطه من الطابق الرابع ببور سعيد

بورسعيد ــ محمد فرج

لقى نجار مسلح يناهز الثامنة والأربعين من عمره مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع ببور فؤاد فى بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد سقوط نجار مسلح أثناء تواجده بمنطقة عمل مشروع الإسكان الاجتماعى بجوار كلية التربية الرياضية ببورفؤاد، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه لمباشرة التحقيق.