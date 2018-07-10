مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية ـ مطروح الساحلى

الإسكندرية – أسماء على بدر

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية ـ مطروح الساحلى بمنطقة أبو يوسف.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق الإسكندرية ـ مطروح الساحلي منطقة أبو يوسف .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين دراجة نارية "بيتش بجي - بدون لوحات معدنية " قيادة "ف س م" 18سنة طالب مقيم بالمنطقة محل البلاغ، ودراجة نارية "بيتش بجي - بدون لوحات معدنية " قيادة "ا م ص" 26 سنة كهربائى مقيم مساكن طلعت مصطفي دائرة القسم لوجود خلافات سابقة بين قائدي الدراجتين بسبب معاكسة إحدى السيدات، قام علي إثرها قائد الدراجة الأولي بالاصطدام بالدراجة الثانية من الخلف أثناء سيرهما بالطريق المشار إليه .

وأسفر الحادث عن مصرع أحد مستقلى الدراجة الثانية "إ ا ع" 23 سنة حداد، وإصابة قائدها وشخص آخر بكسور وكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفي قصر الشفاء الخاصة للعلاج.

أيد الواقعة شاهدا رؤية، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم التحفظ على الدراجتين وقائديهما، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر المحضر رقم 18592/ 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة.