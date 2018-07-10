مصرع تلميذ صدمة جرار زراعى فى المنوفية

المنوفية_ محمد فتحى

لقى تلميذ مصرعه بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام جرار زراعى به، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من مركز شرطة منوف باستقبال مستشفى منوف العام الطفل " ش ى م " تلميذ "جثة هامدة" مصابا بنزيف بالمخ إدعاء حادث مرورى .

وبالانتقال والفحص وسؤال والده اتهم "ص ن ص" سائق إثر اصطدامه به بجرار زراعى قيادته، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والجرار الزراعى وبسؤاله قرر أنه اصطدم بالمتوفى دون قصد، وتم التحفظ على المتهم والجرار الزراعى وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

وعلى جانب آخر، شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات، والتى أسفرت الحملة عن تحرير 1553مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 122مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 164مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 وتم ضبط 991 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن فحص، 10 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

وشنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية ، تحت إشراف اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط الإدارة والتى أسفرت عن فحص 9 مزراع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، فحص 35 شخصا جنائيا تبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية كما تم فحص 36 شقة مفروشة و111 شخص من قاطنيها دائرة قسم شب.

ين الكوم " فحص جنائي " تبين أنهم غير مطلوبين ،كما تم تحرير 6 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم .