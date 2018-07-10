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مصدر بـ"التجارة" يرجح تمديد فرض رسم صادر على الأسماك بواقع 12 ألف جنيه للطن

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:00 ص
مصدر بـ"التجارة" يرجح تمديد فرض رسم صادر على الأسماك بواقع 12 ألف جنيه للطن اسماك
كتب – إسلام سعيد
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بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء قرار فرض رسوم صادر على الأسماك بواقع 12 ألف جنيه لكل طن لمدة عام وتنتهى يوم 24 أغسطس 2018 ، رجح مصدر فى وزارة التجارة والصناعة تمديد فرض الرسوم لسنة جديدة لخلق مزيد من الانضباط فى سوق الأسماك وللمحافظة على استقرار الأسعار.
 
وأكد مصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار الوزارى رقم 629 لسنة 2017، الصادر فى عهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق ينتهى يوم 24 أغسطس 2018 بعد مرور قرابة 16 شهرا عليه، لافتا إلى أن تمديد القرار أمر شبه حتمى لاستمرار انضباط سوق الأسماك.
 
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر يوم الخميس الموافق 27 إبريل الماضى 2017، قرارا رقم 629 لسنة 2017 بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، لمدة 4 أشهر، ثم صدر قرار بتمديده يوم 23 أغسطس 2017 ولمدة عام.
 
واستثمى القرار الرسائل التصديرية من الأسماك إلى الاتحاد الأوروبى وفقا لأحكام القرار الوزرارى رقم 1909 لسنة 2001 وتعديلاته، ولا يسرى على الأسماك المصنعة أو المدخنة.
قرارات ضبط تصدير الأسماك لاقت قبولا كبيرا فى الأسواق خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأسماك قبل عام ونصف من الآن إلى مستويات قياسية، لكنها تراجعت بنسب بلغت ما بين 30 إلى 50 % لأنواع الأسماك المصدرة ومنها الأنواع المحلية والتى يزداد الطلب عليها فى مصر.

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