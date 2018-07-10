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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويدنسون باحته بطقوس تلمودية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:32 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويدنسون باحته بطقوس تلمودية المسجد الأقصى
كتب- هاشم الفخرانى
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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

 

وقال مسئول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، لوكالة "صفا" إن 69 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا فى باحاته بحراسة أمنية مشددة.

 

وأوضح أن المستوطنين دنسوا اليوم كل موضع داخل الأقصى، وحاولوا اقتطاع مواضع فى محيط صحن قبة الصخرة المشرفة وجعلها محطات جلوس يومية لهم.

 

وخلال الاقتحام، أدى المستوطنون طقوسا وشعائر تلمودية فى باحات الأقصى، وتحديدا فى الجهة الشرقية منه، الأمر الذى يثير غضب المصلين وحراس الأقصى.

 

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية، بالإضافة إلى استمرار منع عشرات النساء والرجال من دخول المسجد منذ فترة طويلة.

 

وصعدت شرطة الاحتلال فى الآونة الأخيرة من انتهاكاتها وممارستها بحق المسجد الأقصى، وسمحت للوزراء وأعضاء كنيست باقتحامه وتدنيسه، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالسماح لهم باقتحام المسجد.


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