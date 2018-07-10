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مساعد وزير الداخلية: يجب تعديل منظومة التعامل مع قضية عمالة الأطفال

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:00 ص
مساعد وزير الداخلية: يجب تعديل منظومة التعامل مع قضية عمالة الأطفال عمالة الأطفال ـ أرشيفية
كتب محمد محسوب
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اللواء فادى الحبشى، الخبير الأمنى، مدير المباحث الجنائية بمصر سابقا، مساعد وزير الداخلية ، أكد على ضرورة  تعديل منظومة التعامل مع عمالة الأحداث بالكامل، كى يتم القضاء على الظاهرة، ويأتى على رأس التعديلات تعديل القوانين المسئولة عن الطفل.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الداخلية تحرر آلاف محاضر عمالة الأحداث سنويا، على الرغم من ذلك فهى مستمرة، ولن تتوقف بجهود الأمن فقط، مشددا على أن الحكومة هى المسئول الأول عن عمل هؤلاء الأطفال، حيث أن هناك أسرا تنجب أطفالا دون تنظيم، وتخرجهم للعمل كى تنفق عليهم، ويجب على الحكومة تفعيل برامج تحديد النسل.


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