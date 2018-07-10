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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:50 م
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مرور الغربية تضبط 65 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال 24ساعة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:42 م
مرور الغربية تضبط 65 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال 24ساعة حملة مرورية -أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى قيادة وسير.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 26 سيارة 39  دراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 362 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 762مخالفة مقابل تحصيل 54500 ألف جنيه غرامات، حيث تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور وإخطار النيابة العامة.

 


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