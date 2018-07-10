مراكز الشباب بالعاشر من رمضان تستعد لماراثون جرى الجمعة المقبل بقيادة الوزير

كتبت – منال العيسوى

بدأت مراكز الشباب والأندية الرياضية بمدينة العاشر من رمضان الاستعداد للمشاركة فى ماراثون الجرى الذى سيقوده وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى يوم الجمعة المقبل.

وأطلقت صفحات المراكز والأندية عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تفاصيل فتح الباب للمشاركة فى مارثون جرى الجمعة المقبلة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبحضور وزير الشباب.

وتفاعلت التجمعات الشبابية داخل مدينة العاشر من رمضان مع الحدث مؤكدين المشاركة، ومن المزمع أن يضم الماراثون شباب من 15 مركز شباب بالعاشر يضم فتيات وشباب من أعمار مختلفة تبدأ من 10 سنوات فيما فوق ، ومشاركات من 3 نوادى رياضية بالعاشر من رمضان.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى نشر ثقافة رياضة الركض فى مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مجموعات الجرى كمبادرة إيجابية تهدف إلى ممارسة الرياضة، والتوعية بالحفاظ على الصحة العامة، و ضرورة توعية النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة؛ لدورها فى الحفاظ على اللياقة البدنية وكمثال للعادات الصحية السليمة لكل طبقات المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة الممارسين فى مختلف الألعاب الرياضية فى جميع المحافظات.