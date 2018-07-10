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مد أجل الحكم على 170 متهما بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 24 يوليو

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:38 ص
مد أجل الحكم على 170 متهما بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 24 يوليو محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، مد أجل الحكم على 170 متهما بينهم 116 محبوس ومخلى سبيل 3 منهم و51 آخرين هاربين فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، لـ 24 يوليو للنطق بالحكم.

وشملت وقائع القضية، ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين "أسوان - بدر "، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، وكتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية و أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم وحرق سيارة ضابط بأطفيح وبرج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

 


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