محافظ القاهرة يشدد على متابعة سير العمل فى مشروع هدم مدابغ مصر القديمة

شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على متابعة ورصد دقيق لسير العمل بمشروع هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون بمصر القديمة إلى منطقة الروبيكي في مدينة بدر، ضمن مشروع نقلها وتطوير صناعة الجلود، وإعادة سور مجرى العيون لمكانته السياحية.

من ناحية أخرى، ترأس اللواء محمد زين العابدين، رئيس حى مصر القديمة، حملة للنظافة ورفع الإشغالات بميدان أبو جاموس وشارع حسن الأنور، حيث تم رفعها ورفع تراكمات القمامة والمخلفات.

كما شنت أجهزة حي مصر القديمة، حملة على ساحل أثر النبى وطريق مصر حلوان الزراعي ومحطة الزهراء، وتم رفع إشغالات الباعة الجائلين وتجار الفاكهة والأكشاك.