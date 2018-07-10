video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: الجمعيات الأهلية تبرعت بتأثيث شقق متضررى عقارى الساحل

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:57 م
محافظ القاهرة: الجمعيات الأهلية تبرعت بتأثيث شقق متضررى عقارى الساحل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
ثمن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، استجابة عدة جمعيات أهلية بتدبير عدد كبير من الأجهزة والأثاث ووسائل المعيشة لأصحاب الشقق التى وفرتها المحافظة لمتضررى عقارى حى الساحل المنهارين منذ أيام.
 
وأشار المحافظ، إلى أن الجمعيات الأهلية تساهم بدور فعال في التنمية المجتمعية وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين الأولى بالرعاية، كما تساعد فى تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 
من جانبه، ذكر محمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، أنه تم تأثيث الشقق الـ8 التى وفرتها المحافظة لمتضررى عقارى الساحل المنهارين بأسرة وفرش ومطبخ وسجاد وأجهزة كهربائية عبارة عن بوتاجاز وثلاجة وغسالة لكل أسرة .
 
وأضاف مدير تضامن القاهرة، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب محافظ القاهرة وتمت بالتعاون بين المديرية والاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة: تجهيز 8 وحدات بمدينة بدر لسكان عقارى الساحل المنهارين

القاهرة

اخبار القاهرة

محافظة القاهرة

انهيار عقار




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة