محافظ القاهرة: الجمعيات الأهلية تبرعت بتأثيث شقق متضررى عقارى الساحل

كتب سيد الخلفاوى

ثمن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، استجابة عدة جمعيات أهلية بتدبير عدد كبير من الأجهزة والأثاث ووسائل المعيشة لأصحاب الشقق التى وفرتها المحافظة لمتضررى عقارى حى الساحل المنهارين منذ أيام.

وأشار المحافظ، إلى أن الجمعيات الأهلية تساهم بدور فعال في التنمية المجتمعية وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين الأولى بالرعاية، كما تساعد فى تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، ذكر محمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، أنه تم تأثيث الشقق الـ8 التى وفرتها المحافظة لمتضررى عقارى الساحل المنهارين بأسرة وفرش ومطبخ وسجاد وأجهزة كهربائية عبارة عن بوتاجاز وثلاجة وغسالة لكل أسرة .

وأضاف مدير تضامن القاهرة، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب محافظ القاهرة وتمت بالتعاون بين المديرية والاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية.