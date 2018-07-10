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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:57 م
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محافظة القاهرة تعلن السيطرة على حريق عقار كلوت بك بالقاهرة دون خسائر بشرية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:32 م
محافظة القاهرة تعلن السيطرة على حريق عقار كلوت بك بالقاهرة دون خسائر بشرية شارع كلوت بك - أرشفية
كتب سيد الخلفاوى
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تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا عن اندلاع حريق بسطح العقار رقم 19 ش كلوت بك بنطاق حى الأزبكية وانتقل على الفور عدد 7 سيارات إطفاء ومخزن وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية للانتقال لموقع البلاغ .
 
 
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية وإتمام الإطفاء والتبريد وتبين أن الحريق امتد بسبع حجرات خشبية أعلى سطح العقار.
 
 
وأصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقار وتحديد مدى تضرره من الحادث .
 
 
انتقل لموقع الحادث اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية واللواء صبرى عبده رئيس حى الأزبكية .

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