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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:34 م
خالد صلاح
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محافظة القاهرة تشكل لجنة هندسية لتحديد آثار حريق عقار بشارع كلوت بيك

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:14 م
محافظة القاهرة تشكل لجنة هندسية لتحديد آثار حريق عقار بشارع كلوت بيك حريق - أرشيفية
كتلب: ماجد تمراز
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تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغاَ عن اندلاع حريق بسطح العقار رقم 19 ش كلوت بك بنطاق حى الأزبكية وانتقل على الفور عدد سبع سيارات إطفاء ومخزن وتم إبلاغ الجهات المعنية للانتقال لموقع البلاغ.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية وإتمام الإطفاء والتبريد وتبين أن الحريق امتد بسبع حجرات خشبية أعلى سطح العقار.

وأصدر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقار وتحديد مدى تضرره من الحادث.

انتقل لموقع الحادث اللواء محمد أيمن، نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية واللواء صبرى عبده، رئيس حى الأزبكية.

 

 

 


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