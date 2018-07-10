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متحدث "الصحة": مستشفيات الأزهر ستطبق إذاعة السلام الجمهورى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:48 م
متحدث "الصحة": مستشفيات الأزهر ستطبق إذاعة السلام الجمهورى متحدث الصحة
كتب محسن البديوى
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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قرار إذاعة السلام الجمهورى داخل المستشفيات الحكومية هدفه إرساء القيم والإنسانيات للأطباء، كما يعيد للمريض ثقافة الأخلاق، مشيرًا إلى أن مستشفيات الأزهر الجامعية طلبت تطبيق هذا القرار.

 

 وقال "مجاهد"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، عبر فضائية "CBC"، إن بعض المستشفيات الجامعية مثل مستشفيات جامعة الأزهر طلبت تطبيق هذا القرار، معقبًا :"أى مستشفى فى القطاع الخاص يمكنها تطبيق هذا القرار، وهدفنا إعادة مبدأ القيم، ولو مبدأ القيم موجود هيساعد الأطباء فى تقديم خدمة طبية جيدة".

 

من جانبها، علقت مقدمة البرنامج، بالقول: "قرار غريب، ومش عارفة مستشفيات الأزهر والوزارات هتطبقه ولا أيه..  وإحنا كمان فى الأستوديو هنطبقه ولا أيه؟"، فيما عقب متحدث الصحة، بالقول، :"توقعنا السخرية والانتقاد قبل إعلان القرار ولكن لا يصح إلا الصحيح ومش عيب نرسى مبدأ القيم".

 


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السلام الجمهورى

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خالد مجاهد

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