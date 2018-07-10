لمريض فيروس C المصاحب للتليف والفشل الكلوى.. 3 أنظمة علاجية مناسبة لحالتك

كتبت أمل علام

يسأل أحد قراء "اليوم السابع": "أخذت علاج الزيباتيير الجديد لعلاج فيروس سى ولم استجب، ولم يتم شفائى، حيث أننى أعانى من تليف كبدى، وفشل كلوى، وأخذت علاج الزباتيير ولم استجب بعد 3 شهور من العلاج ماذا أفعل؟".

وأجاب الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أنه من المعروف أن مرضى فيروس سى الذين يعانون من الفشل الكلوى هناك 3 بروتوكولات لعلاجهم من الممكن أن يتم أخذهم لعلاج هذه الفئة من المرضى وهم كالتالى:-

أولا: البروتوكول الأول هو اعطاء المريض عقار الكيوريفو مع الريبافيرين .

ثانيا: البروتوكول الثانى هو الزيباتيير ،ولكن يتم اعطائه لمدة 6 أشهر بدلا من 3 أشهر.

ثالثا: المافريت ولكن المافريت غير موجود فى مصر حتى الآن، والذى يصلح لعلاج المرضى المصابين بفيروس سى المصاحب للفشل الكلوى.

وأوضح الخياط، أن البرتوكول الأول والثانى متوفران فى مصر، أما البرتوكول الثالث فهو غير متوافر فى مصر، مشيرًا إلى أن مشكلة هذا المريض أنه لا يعانى فقط من الفشل الكلوى، ولكنه يعانى أيضا من تليف كبدى، وعليه يجب أن يكون قد تم علاجه بالزيباتيير لمدة 6 أشهر، وليس 3 أشهر فقط، حتى يتم شفائه بنسب تفوق الـ90%، أما إذا تم علاجه لمدة 3 أشهر فقط فان نسب الشفاء تنخفض إلى 60%، وعليه يجب مراجعة مدة العلاج أولا، وإذا كانت مدة العلاج 6 أشهر فهناك احتمال أن تكون هناك سلالات مقاومة للعلاج، مؤكدًا على أن بروتوكولات علاج مرضى فيروس سي الذى يعانون من فشل كلوى، وتليف كبدى ليس هناك خطوط استرشادية لهم حتى الآن، لذلك إذا كان هذا المريض قد تم علاجه لمدة 6 أشهر ولم يستجب فالاحتمال الأقوى أن تكون هناك سلالات مقاومة، لذلك فهناك 3 بروتوكولات علاجية لم يتم اعتمادهم من قبل الجمعية الأمريكية والأوربية للكبد.

ويقدم طريقة أخذ هذه البروتوكولات بدقة للاستجابة للعلاج بدقة وهى كالتالى :-

* البروتوكول الأول:

يتكون من الكيوريفو يوميا لمدة 6 أشهر، والريبافيرين يتم إعطائه 200 ملجم فقط يوميا، ويتم إعطاء السوفالدى يوما بعد يوم قبل 5 ساعات من الغسيل الكلوى.

* البروتوكول الثانى: وهو الزيباتيير مرى أخرى يوميا لمدة 6 أشهر مع السوفالدى يوم بعد يوم، قبل 5 ساعات من الغسيل الكلوى.

* البروتوكول الثالث: فيتم إعطاء قرص يوميا من المافريت مع السوفالدى يوم بعد يوم قبل 5 ساعات من الغسيل الكلوى، ولكن المافريت غير موجود فى مصر حتى الآن، وهذه البرتوكولات العلاجية الثلاثة ليست حتى الآن ضمن الخطوط الاسترشادية لعلاج هذه الفئة من المرضى الذين يعانون من فيروس سى، وفشل كلوى، وتليف بالكبد.

وقال أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، إن اختبارات السلالات المقاومة لعلاج فيروس سى لا يتم عملة فى المختبرات الطبية ويتم إجراؤه فى الأبحاث الطبية فقط، موضحا أن هذا المريض يعانى من سلالات مقاومة للعلاج إذا كان قد أخذ العلاج لمدة 6 أشهر، ولكن إذا تم علاجه لمدة 3 أشهر ففى الأغلب أن سبب الانتكاسة هو عدم إعطاء العلاج لمدة كافية ،لأنه من المعروف أن مريض التليف الكبدى يجب أن يتم علاجه لمدة 6 شهور، وليس 3 أشهر، وهذا فى الأغلب هو سبب الانتكاسة.