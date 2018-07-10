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للخروج من أزمتها.. قطر تستأجر مراعى لتربية مواشيها فى إيران

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:09 م
للخروج من أزمتها.. قطر تستأجر مراعى لتربية مواشيها فى إيران تميم
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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كشف يد الله رحمانى، مساعد منسق للشئون الاقتصادية وتنمية الموارد فى محافظة فارس جنوب إيران، عن استئجار النظام القطرى مراعى لتربية المواشى فى إيران.

وأوضح رحمانى، فى مقابلة نشرتها صحيفة "شرق" الاصلاحية، أن المسئولين الإيرانيين من بينهم مسئولى إدارة الغابات ووزارة الزراعة قاموا بإجراء مفاوضات مع دولة قطر، وأن أمير قطرى يسعى للاستثمار فى بلاده.

 

وفى مقابلة مع وكالة تسنيم، قال مدير عام دائرة الموارد الطبيعية بإقليم فارس مهرزاد بوستانى، إن أحد مشايخ قطر كان يعتزم تأسيس مراكز لتربية المواشى فى اقليم كرمان ويزد، وبعد أن تعرف على إمكانات إقليم فارس غير توجهه إلى تربية الإبل فى مدن الاقليم، وبحسب بوستانى اقترح الشيخ القطرى تربية الإبل واختار 3 مناطق هى لار وفراشبند وزرين دشت لتأسيس مراكز لتربية الجمال.

 

وتسعى قطر منذ اندلاع الأزمة العربية معها فى يونيو 2017، ‘إلى الخروج من أزمتها وسط استياء شعبى متزايد جراء سياسات أميرها تميم بن حمد الداعمة للإرهاب فى العالم.


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