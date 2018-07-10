لطلاب الشهادات الفنية.. س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مسابقات دخول الجامعة

كتب ــ وائل ربيعى

شكل معتاد من أشكال التنسيق يقدمه المجلس الأعلى للجامعات بخصوص تقديم طلاب الشهادات الفنية والدبلومات لامتحانات المسابقتين الموحدة والمركزية للالتحاق ببعض الكليات الجامعية، يرصد "اليوم السابع" كل الإجراءات المنظمة والمعلومات الخاصة بهاتين المسابقتين من خلال خدمته الحصرية س و ج.

ما المسابقة المركزية ولأى الشهادات الحق فى التقدم لامتحانها؟

المسابقة المركزية يعقدها المجلس الأعلى للجامعات سنويا فى فترة التنسيق لطلاب دبلومات المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة الراغبين فى الالتحاق بكليات الزراعة والتجارة والحقوق من خلال امتحان يخضع له الطلاب.

ماذا عن المسابقة الموحدة وما نوع الشهادات الذى تستهدفه؟



المسابقة الموحدة هى واحدة من المسابقات التى يعقدها المجلس الأعلى للجامعات سنويا فى فترة التنسيق، يخضع فيها الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لاختبارات متخصصة تمكن المجلس من اختيار الطلاب المتفوقين للالتحاق بعدد من الكليات فى الجامعات المصرية، وعلى رأسها الهندسة والتجارة والزراعة.

متى يبدأ الحاصلون على الثانوية الصناعية فى التقديم لكلية الهندسة؟



يبدأ تقدم الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الصناعية لخوض امتحانات المسابقة الموحدة 15 يوليو، ويحق لخريجى الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات أعوام 2016-2017-2018 التقدم للمسابقة.

ما النسبة اللازمة للتقدم للمسابقة الموحدة ودخول الهندسة؟



70% فأكثر من المجموع الكلى لطلاب الشهادة الثانوية الصناعية شرطا لخوض المسابقة، وتؤهل المسابقة الموحدة الطلاب للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات في العام الجامعي 2018-2019.

ما هى إجراءات تقدم طلاب الشهادة الثانوية الصناعية لكلية الهندسة؟



يتقدم الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات ابتداءً من 15 يوليو الجارى، ويستمر تقدم الطلاب للمسابقة حتى 9 أغسطس المقبل، ويتم تسليم الطلبات يدوياً ابتداء من يوم الأحد الموافق 5 أغسطس القادم، وحتى الخميس الموافق 16 من أغسطس.





هل يحق للطالب التقدم لامتحان المسابقة الموحدة مرتين متتاليتين؟



للطالب الحق في التقدم فرصتين متتالتين فقط ابتداءً من عام الحصول على الثانوية الفنية، أو العام التالي له.

هل يحق للطلاب الحاصلين علي الشهادة الفنية التجارية والثانوية الزراعية التقدم للمسابقة الموحدة؟



نعم يحق لهم التقدن ويشترط أن يكون الطلاب خريجي أعوام 2016-2017-2018، كما يشترط أن يحصل الطلاب على نسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي، للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة والزراعة بالجامعات المصرية.

متى يبدأ تقديم طلاب الشهادات الفنية التجارية والزراعية للجامعات؟



بدء تقدم الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية الفنية التجارية من 22 يوليو الجارى، وتقرر أن يبدأ التقديم للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية الفنية الزراعية ابتداء من 1 أغسطس وحتى 25 أغسطس.

أى الكليات يستهدفها طلاب الشهادات الفنية بالمسابقة المركزية؟



يتقدم طلاب الشهادات الفنية للمسابقة المركزية للالتحاق بكليات التجارة، الزراعة، والحقوق، ويبدأ تقدم الطلاب 29 من يوليو الجارى وتستمر حتى 16 من اغسطس المقبل.

ما هى شروط تقدم الطلاب للمسابقة المركزية؟



تحددت شروط التقدم للطلاب الحاصلين علي دبلوم المعاهد الفنية، دبلوم المدراس الفنية المتقدمة، نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، ولابد أن يكون طلاب الدبلومات السابقة فى التخصصات الزراعية، التجارية، الزراعية، التجارية شعبة القانون، ولابد أن يكون طلاب الدبلومات السابقة من خريجي أعوام 2016-2017-2018، ويحق للطالب التقدم للامتحان في هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل.