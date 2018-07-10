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كوكب الزهرة يقترن بنجم قلب الأسـد الليلة فى سماء الوطن العربى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:00 ص
كوكب الزهرة يقترن بنجم قلب الأسـد الليلة فى سماء الوطن العربى كوكب الزهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تشهد سماء الوطن العربى الليلة كوكب الزهرة وبالقرب منه نجم قلب الأسد فى حالة اقتران باتجاه الأفق الغربى لقبة السماء.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن الزهرة سوف يظهر كالمعتاد كنقطة ضوئية براقة لا يماثله شيء فهو ثالث ألمع جسم بعد الشمس والقمر، وبعد ذلك سيظهر بالقرب منه نجم قلب الأسد.

وأشارت إلى أنه يمكن رؤية الزهرة وقلب الأسد سويًا فى وقت مبكر من خلال المنظار الثنائى العينية حيث سيظهران سويًا فى نفس مجال رؤية المنظار، موضحة أنه يقصد بالاقتران أن اثنين من الأجسام السماوية يظهران شمال أو جنوب بعضهما البعض ويكونان قرب بعضهما ظاهريًا فى قبة السماء .

وتابع التقرير أنه فى هذا الاقتران سيكون الزهرة بحوالى درجة واحدة (ما يعادل قطر القمر مرتين) إلى الشمال من نجم قلب الأسد، وعلى الرغم من أن الفجوة بينهما سوف تزداد بعد هذه الليلة، إلا أنهما سيكونان قريبين كفاية ليظهرا سويًا فى مجال رؤية المنظار لعدة أيام مقبلة.

وكشفت عن أنه على الرغم من أن نجم قلب الأسد من نجوم المرتبة الأولى إلا أنه سيظهر خافتًا بجانب الزهرة والذى سيفوقه لمعانًا بحوالى 150 مرة .


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