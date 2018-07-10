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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:39 ص
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كوريا الجنوبية تلغى تدريبات حربية سنوية مع استمرار المحادثات مع الشمال

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:00 ص
كوريا الجنوبية تلغى تدريبات حربية سنوية مع استمرار المحادثات مع الشمال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
سول (رويترز)
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قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنها قررت إلغاء تدريبات حربية سنوية لتعبئة موظفى الحكومة هذا العام كانت تجرى فى إطار تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة جرى تعليقها، لكنها ستجرى تدريبات عسكرية منفردة للحفاظ على جاهزيتها.

وأعلن وزيرا السلامة والدفاع ذلك فى بيان لوسائل الإعلام اليوم. وعادة ما يتم إجراء تلك التدريبات فى أغسطس من كل عام بالتزامن مع تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وكانت سول وواشنطن قالتا فى يونيو إنهما ستوقفان التدريبات المشتركة بعدما تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإنهاء المناورات الحربية عقب القمة التى جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى سنغافورة فى 12 من يونيو.

وقال مكتب الرئاسة فى كوريا الجنوبية إن تعليق التدريبات المشتركة يمكن أن يسهل المحادثات النووية الجارية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال الوزيران إن كوريا الجنوبية ستطور نموذجا جديدا من التدريبات يهدف إلى مكافحة التشدد والكوارث الطبيعية الكبيرة.

وقال وزير الدفاع سونج يونج مو "سيجرى جيشنا تدريبات منفردة مزمعة هذا العام ويتخذ قرارا بشأن التدريبات المشتركة بالتشاور مع الولايات المتحدة".


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