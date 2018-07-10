كلاكيت عاشر مرة.. الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو فى قضايا فساد

كتب- هاشم الفخرانى

بدأت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو بشبهة الفساد.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن محققين من الشرطة الإسرائيلية وصلوا إلى منزل رئيس الوزراء، موضحة انها المرة العاشرة في غضون أكثر من عام، التى تجرى فيها الشرطة التحقيق مع نتنياهو.

ويتركز التحقيق على شبهات تسهيل نتنياهو حصول شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات على تسهيلات مقابل حصول نتنياهو وعائلته على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الذى يملكه شاؤول ألوفيتش الذى عمل في السابق مديرا عاما لشركة "بيزك".