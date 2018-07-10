فيديو.. وزير الزراعة يوجه رسالة لمخزنى "الأرز" : "هتندموا"

كتب - عزوز الديب

حذر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من حلقات الوسيط التى تعمل على تخزين الأرز، خلال الوقت الراهن، بهدف تحقيق أرباح للتلاعب بقوت الشعب " قائلا : " هيندموا " وسنلاحظ انخفاضا فى أسعار الأرز مع دخول المنتج المحلى الجديد فى شهر سبتمبر المقبل.

وأكد وزير الزراعة خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التموين والوزارات المعنية للنهوض بقطاع الزراعة ، بالإضافة إلى عمل تنفيذ حملات إرشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجة، بالإضافة إلى التواصل مع ممثلى المزارعين سواء النواب ونقابات الفلاحين ،" للنهوض بالقطاع الزراعى، وتحفيز التعاونيات لتوفير مستلزمات الإنتاج.