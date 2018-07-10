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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:16 م
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فيديو.. وزير الزراعة: الشركات المنتجة سبب أزمة أسعار الأسمدة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:25 م
فيديو.. وزير الزراعة: الشركات المنتجة سبب أزمة أسعار الأسمدة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة
كتب - عزوز الديب
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قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي، إن هناك عجزا في الأسمدة الصيفية، بالتزامن مع وجود سعرين في السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها، مع وزارة الزراعة  بداية الموسم مما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلى.

 وأضاف وزير الزراعة، خلال  مؤتمر صحفي، أن شركة أبوقير وردت 92%،  والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%، وسوف  نحتاج إلى حسم فى  التعامل مع تلك الشركات تتقاعس فى توريد الأسمدة ومحاسبتها، لأنها تظلم الفلاح المصرى.

 

 


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