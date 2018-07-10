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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:55 م
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فيديو.. كل ما تريد معرفته عن قمة الناتو وصراعات ترامب والدول الأوروبية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:18 م
فيديو.. كل ما تريد معرفته عن قمة الناتو وصراعات ترامب والدول الأوروبية قمة الناتو
رسالة بروكسل: إنجى مجدى
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إنجى-مجدى
 
 
 
 
 يقدم "اليوم السابع" تغطية خاصة من العاصمة البلجيكية بروكسل لوقائع وفعاليات قمة الناتو الـ26، والتى يشارك بها 29 دولة، لمناقشة العديد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة وفى مقدمتها الحرب على الإرهاب.
 
يشارك فى القمة أكثر من 2000 صحفى لتغطية الاجتماعات التى تنطلق غدا الأربعاء، حيث تم إنشاء المركز الإعلامى لتوفير أماكن جلوس وشاشات عرض للمؤتمرات الصحفية، وتم تقسيم المركز الإعلامى إلى أقسام مخصصة للوفود الإعلامية للدول الأعضاء، فضلا عن الصحفيين من الدول والمؤسسات العالمية الأخرى. وكان النصيب الأكبر لوسائل الإعلام الأمريكية.
 
وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل تدفقا كبيرا لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود المشاركة وسط حالة من التشديد الأمنى الصارم، حيث يشارك الجيش والشرطة فى تأمين الشوارع والفنادق والمنشآت الخاصة بالقمة، وبدأت قوات الأمن بالانتشار فى أنحاء العاصمة، كما انطلقت دوريات أمنية فى أنحاء المدينة.
 
وفى الفيديو التالى ، يقدم اليوم السابع استعرض لأهم ملفات القمة والقضايا المقرر مناقشتها وفى مقدمتها الحرب على الإرهاب، والانتقادات التى يوجهها دونالد ترامب للدول الأعضاء، وبحث زيادة تمويل الدول الأعضاء بواقع 2% وغير ذلك.

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العاصمة البلجيكية

بروكسل

قمة الناتو الـ26

الحرب على الارهاب

ترامب




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