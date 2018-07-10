فيديو جراف.. قبل وقفة عرفة.. ما هى صكوك الأضاحى وقيمتها؟

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تحديد سعر صك الأضحية للعام 2019 بقيمة 1500 جنيه، وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص حساب صكوك الأضاحى: بالبنك المركزى المصرى رقم 2 / 22222 / 450 / 9، وبالبنك الأهلى المصرى رقم 1469550461073100010، وبنك مصر رقم / 1400001009999999.
1- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه
2- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا
3- سعر الصك 1500 جنيه مصرى للصك الواحد
4- يستمر التبرع حتى وقفة عرفات
5- يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين
6- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية
7- صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة وهو تعظيم لثواب الصدقة وتجسيد لقيم التكافل
8- دار الإفتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.
9 - يجب على الوكيل وهى الوزارة أن تراعى الشروط الشرعية للأضحية
10- يمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه وزارة الأوقاف عن طريق ذلك الصك
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