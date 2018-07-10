فيديو جراف.. قبل وقفة عرفة.. ما هى صكوك الأضاحى وقيمتها؟

كتب ـ لؤى على - تصميم محمود بكر

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تحديد سعر صك الأضحية للعام 2019 بقيمة 1500 جنيه، وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص حساب صكوك الأضاحى: بالبنك المركزى المصرى رقم 2 / 22222 / 450 / 9، وبالبنك الأهلى المصرى رقم 1469550461073100010، وبنك مصر رقم / 1400001009999999.

1- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه

2- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا

3- سعر الصك 1500 جنيه مصرى للصك الواحد

4- يستمر التبرع حتى وقفة عرفات

5- يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين

6- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية

7- صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة وهو تعظيم لثواب الصدقة وتجسيد لقيم التكافل

8- دار الإفتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.

9 - يجب على الوكيل وهى الوزارة أن تراعى الشروط الشرعية للأضحية

10- يمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه وزارة الأوقاف عن طريق ذلك الصك