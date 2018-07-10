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فيديو جراف.. قبل وقفة عرفة.. ما هى صكوك الأضاحى وقيمتها؟

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:38 م
فيديو جراف.. قبل وقفة عرفة.. ما هى صكوك الأضاحى وقيمتها؟ صك الاضحية - أرشيفية
كتب ـ لؤى على - تصميم محمود بكر
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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تحديد سعر صك الأضحية للعام 2019 بقيمة 1500 جنيه، وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص حساب صكوك الأضاحى: بالبنك المركزى المصرى رقم 2 / 22222 / 450 / 9، وبالبنك الأهلى المصرى رقم 1469550461073100010، وبنك مصر رقم / 1400001009999999.
 
1- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه 
 2- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا 
3- سعر الصك  1500 جنيه مصرى للصك الواحد
 4- يستمر التبرع حتى وقفة عرفات
5- يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين
6- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية
7- صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة وهو تعظيم لثواب الصدقة وتجسيد لقيم التكافل
8- دار الإفتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.
9 - يجب على الوكيل وهى الوزارة أن تراعى الشروط الشرعية للأضحية
10- يمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه وزارة الأوقاف عن طريق ذلك الصك
 

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صك الاضحية

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

عيد الاضحى




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