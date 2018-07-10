فيديو.. الخارجية: مبادرة "طريق الحرير" تنعش التجارة عالميًا

كتب محسن البديوى

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المبادرة الصينية بشأن بناء الحزام وطريق الحرير هدفها إنعاش قطاع التجارة على مستوى العالم، وإقامة طرق تجارية سهلة ومنفتحة عبر الحدود تعود بالنفع على الدول.

وقال "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة"، إن الشراكة مع الصين مفيدة جدا والعائد يعود للبلدين وباقي الدول المجاورة، لافتًا إلى أن المنتجات الصينية أصبحت تنافسية، وتنفذ للسوق التجارى بسهولة سواء العربى أو الإفريقى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك منفعة مشتركة تعود على الجانب المصرى والعربي، خاصة عقب وصول المنتجات الصينية بشكل أسهل وأسرع للأسواق العربية والمصرية.