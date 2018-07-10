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فحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغيب فى حادث العثور على جثث 3 أطفال بالهرم

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:41 ص
فحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغيب فى حادث العثور على جثث 3 أطفال بالهرم العثور على جثث الأطفال بالمريوطية
كتب ـــ بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه جار فحص وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت المحيطة بموقع العثور على 3 جثث لأطفال في حالة تعفن بمنطقة المريوطية، في محاولة للتوصل لهوية الجناة والسيارة المستخدمة في نقل الجثث والتخلص منها بموقع العثور عليها بمنطقة خالية من السكان.
 
وأضاف المصدر، أنه تم تشكيل فريق بحث يشرف عليه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة وملابساتها، حيث يتم فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بأقسام الشرطة بالجيزة للتوصل لهوية المجني عليهم.
 
وانتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الأطفال، وتبين أنها في حالة تعفن شديدة، وأمرت بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف حول أسباب الوفاة، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة فى مكان العثور على الجثث.
 
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على 3 جثث لأطفال فى حالة تعفن، وعليها أثار ذبح بمنطقة الرقبة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، بعد تحرير محضر بالواقعة.
 

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أمن الجيزة

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العثور على جثث 3 أطفال بالهرم




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