على جمعة: سيد قطب وجد الغرب يحتفل بـ"الفلانتين" فاعتقد أنهم فرحون بموت البنا

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن جهل سيد قطب وعدم إدراكه للأمور هو العامل الرئيسى وراء اتباعه لمؤسس الجماعة الإرهابية، موضحاً أنه عندما كان يعيش "قطب" فى الغرب وجدهم يحتفلون بـ" فلانتين داى"، ونظراً لجهله بهذه الأمور سأل امرأة عن أسباب الاحتفال فأخبرته، ولكنه فهم خطأ، أن هذا الاحتفال من أجل موت "البنا"، فترتبت لديه أفكار متوالية نتيجتها أن مؤسس الجماعة على حق ولذلك اتبعه.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن سيد قطب لم يتلق العلم من منابعه الأصلية، أى أنه لم يأخذ من العلماء، وتابع:" عندما كان قطب فى أمريكا ووجدهم يحتفلون يوم 14 فبراير أى بعد يوم من موت حسن البنا فسأل عن السبب فقالوا له فلانتين داى ففهم خطأ أنه موت البنا، فقال إنه طالما يحتفلون بموت البنا إذاً فهو على حق فاتبعه وعاد إلى مصر وقلب الدنيا وقال إن جماعة الإخوان على الحق".

وأكد "جمعة"، أنه وقتها لم يعلم بأحد بموت حسن البنا فضلاً عن أنه لا يوجد من احتفل، لافتاً إلى أن تفخيم الذات الذى كان يعانى منع سيد قطب والصدام مع الآخر إلى جانب جهله بعلوم الشرع، دفعته لاتباع هذا الطريق.