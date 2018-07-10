ضبط 450 كيلو لحوم فاسدة و"استيكرات" غش تاريخ صلاحيتها بالمعصرة

ماجد تمراز

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحي المعصرة، أكثر من 450 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغثر صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال حملة شنتها أجهزة الحى على المحلات والسوبر ماركت، بالتعاون مع مباحث التموين في الحي ومديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة.

وقال محمد فؤاد، رئيس حي المعصرة، إن الحملة ضبطت "استكارات" غش بتاريخ الصلاحية، تم تحريزها مع اللحوم التى تم ضبطها، حيث تم القبض على صاحب المخزن ومصادرة الكميات المضبوطة، بالإضافة إلى تشميع المحلات التي ضبطت بها هذه اللحوم.

ومن ناحية أخرى أعدمت أجهزة حى التبين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، 60 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى تم ضبطها فى أحد المطاعم.