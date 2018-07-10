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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:09 م
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ضبط ربة منزل وعاطلين و6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة بالغردقة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:44 ص
ضبط ربة منزل وعاطلين و6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة بالغردقة حملات أمنية - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط عاطل سرق مبلغ مالى من عامل إطفاء بمنتجع الجونة، عن طريق النشل أثناء تواجده بمبنى حى شمال الغردقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
ورد بلاغ لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من "علاء . ا" عامل إطفاء بمنتجع الجونة يفيد اكتشافه سرقة "مبلغ مالى وقدره 4900 جنيه عند تواجده بحى شمال التابع لمجلس مدينة الغردقة عن طريق النشل.
 
وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة تمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ناصر. ا" عاطل السابق اتهامه فى 3 قضايا "خيانة أمانه – نشل". 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقدم مبلغ مالى 310 جنيه بسؤاله عن باقي المبلغ اقر بقيامه بالتصرف فيه وشراء بعض احتياجاته  تحرر عن ذلك المحضر رقم 6358 جنح ثان الغردقة  لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.
 
فيما تمكنت مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط  ربة منزل بحوزتها عدد 5 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 30 جرام عند تواجدها بمنطقة موقف البيجو "دائرة قسم ثان الغردقة".
 
وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6627 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.
 
كما تم ضبط "عمرو. ص"  بحوزته لفافة متوسطة الحجم لجوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 15 جرام حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة " تاكسى" بطريق القرى.
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7858 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.
 
كذلك تم ضبط عاطلين بحوزتهما 30 جرام حشيش بقصد الاتجار، حيث تم ضبط الأول عند استقلاله إحدى سيارات الأجرة القادمة من مدينة قنا إلى مدينة الغردقة بكمين الكيلو 5 سفاجا، والثانى عند سيرة بمنطقة الحراجية براس غارب وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحررت المحاضر اللازمة بذلك.
 
ومن جانبها قامت وحدة مباحث المرور بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط 6 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.
 
كما تمكنت مباحث التموين من ضبط وتحرير9 قضايا تموينية متنوعة، مابين عدم حمل شهادة صحية، وبيع أزيد من التسعيرة "سجائر" عدم إعلان عن أسعار.
 
ومن جانبها تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 5 هاربين من أحكام بالسجن بلغت إجمالها 35 سنة وغرامات قدرت بـ 160 ألف جنيه فى قضايا متنوعة ومختلفة وتم تنفيذ 400 حكم جزئى متنوع.
 
 

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