صور.. وزير الزراعة: "اللى هيخزن أرز هيندم".. وانخفاض الأسعار فى سبتمبر

حذر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من حلقات الوسيط التى تعمل على تخزين الأرز، خلال الوقت الراهن، بهدف تحقيق أرباح للتلاعب بقوت الشعب " قائلا :" هيندموا " وسنلاحظ انخفاض فى أسعار الأرز مع دخول المنتج المحلى الجديد فى شهر سبتمبر المقبل.

وأكد وزير الزراعة خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين والوزرات المعنية للنهوض بالقطاع الزراعة ، بالإضافة إلى عمل تنفيذ حملات إراشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجة، بالإضافة إلى التواصل مع ممثلى المزراعين سواء النواب ونقابات الفلاحين ،" للنهوض بالقطاع الزراعى، وتحفيز التعاونيات لتوفير مستلزمات الإنتاج.